 الإفتاء: غسيل الأموال بكله صوره محرم شرعا ومجرم قانونا - بوابة الشروق
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الإفتاء: غسيل الأموال بكله صوره محرم شرعا ومجرم قانونا

دار الإفتاء
دار الإفتاء
نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 - 1:00 م | آخر تحديث : الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 - 1:00 م

 

قالت دار الإفتاء المصرية، إن «غسيل الأموال بكل صوره، محرم شرعًا، ومجرم قانونًا».

وأضافت «الإفتاء»، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، صباح الثلاثاء، أن «ما يُطلق عليه غسيل الأموال بدأ بمحظور شرعي، وهو التكسب من الجرائم والمحرمات، وانتهى إلى محظور شرعي، وهو تصرف من لا يملك فيما لا يملك، وما لزم عن ذلك من حرمة المعاملة التي بنيت على محرم؛ لأن ما بني على حرام فهو حرام، وآل إلى محظور شرعي وهو الإضرار بالأوطان؛ لما في استباحة غسل الأموال من تهديد الاقتصاد الوطني».

وأوضحت أن «غسيل الأموال قد يستخدم في تمويل الحركات الإرهابية؛ ما يعود بالضرر الكبير على أمن الوطن وسلامته، وهو في الأخير تحايل وتدليس وكذب حرَّمه الشرع».


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