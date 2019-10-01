كوريا الجنوبية تعرض قاذفات الشبح الأمريكية الجديدة

عرضت كوريا الجنوبية للمرة الأولى بشكل علني بعضا من مقاتلات الشبح الأربعين التى كانت قد طلبتها من الولايات المتحدة، وهو ما تسبب في تعرضها لانتقادات شديدة من جانب كوريا الشمالية.

وجاء عرض أربعة من المقاتلات من طراز "اف-35 ايه" وغيرها من الأسلحة اليوم الثلاثاء في حضور الرئيس مون جاي ان في قاعدة جوية بمدينة دايجو جنوب شرق كوريا الجنوبية في العيد الـ71 للقوات المسلحة.

وقالت وزارة الدفاع إن ثلاث من مقاتلات "اف-35 ايه" حلقت في تشكيل جوي.

ومنذ أواخر مارس الماضي، استلمت كوريا الجنوبية ثماني مقاتلات من شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية للمعدات الدفاعية.

وبالإضافة إلى المناورات المشتركة بين قوات كوريا الجنوبية والقوات الأمريكية في وقت سابق من العام الجاري، انتقدت كوريا الشمالية أكثر من مرة نشر جارتها الجنوبية مقاتلات "اف-35 ايه".