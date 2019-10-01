السودان وكندا يبحثان التعاون في مجال الطاقة

بحث وزير الطاقة والتعدين السوداني المهندس عادل علي إبراهيم، مع القائم بالأعمال بسفارة كندا بالسودان ادريا دونالد نور فوك، سبل التعاون المشترك بين البلدين في ظل التطورات الجديدة في السودان.

وثمن وزير الطاقة السوداني، دور دولة كندا الرائد في دعم الانتقال الذي حصل في السودان، وتطوير التعاون المتبادل بين البلدين.

وأكد سعيه لتطوير التعاون في مجال الطاقة والتعدين مع كندا، حتى يستفيد السودان من استخدام التقنيات الحديثة لدى كندا، مشيرا إلى سياسة وزارته في تشجيع الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة والتعدين.

ودعا الشركات الكندية إلى الدخول في الاستثمار في مجال الطاقة والتعدين في السودان، الذي يسعى إلى الانفتاح على العالم عبر الشراكات الذكية.

من جانبه، أكد نور فوك رغبة كندا للدخول في الاستثمار في مجال الطاقة والتعدين في السودان، عبر الفرص المتاحة للاستثمار، والسعي لبناء علاقات اقتصادية بين البلدين.

وقال إن السودان بلد غني بموارده الطبيعية وثرواته المعدنية، وسوف يجد الاهتمام الأكبر من جانب دولة كندا.