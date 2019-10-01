 السودان وكندا يبحثان التعاون في مجال الطاقة - بوابة الشروق
الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 5:01 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في اختيار حسام البدري لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؟
النتـائـج تصويت

السودان وكندا يبحثان التعاون في مجال الطاقة

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 - 4:42 م | آخر تحديث : الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 - 4:42 م

بحث وزير الطاقة والتعدين السوداني المهندس عادل علي إبراهيم، مع القائم بالأعمال بسفارة كندا بالسودان ادريا دونالد نور فوك، سبل التعاون المشترك بين البلدين في ظل التطورات الجديدة في السودان.

وثمن وزير الطاقة السوداني، دور دولة كندا الرائد في دعم الانتقال الذي حصل في السودان، وتطوير التعاون المتبادل بين البلدين.

وأكد سعيه لتطوير التعاون في مجال الطاقة والتعدين مع كندا، حتى يستفيد السودان من استخدام التقنيات الحديثة لدى كندا، مشيرا إلى سياسة وزارته في تشجيع الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة والتعدين.

ودعا الشركات الكندية إلى الدخول في الاستثمار في مجال الطاقة والتعدين في السودان، الذي يسعى إلى الانفتاح على العالم عبر الشراكات الذكية.

من جانبه، أكد نور فوك رغبة كندا للدخول في الاستثمار في مجال الطاقة والتعدين في السودان، عبر الفرص المتاحة للاستثمار، والسعي لبناء علاقات اقتصادية بين البلدين.

وقال إن السودان بلد غني بموارده الطبيعية وثرواته المعدنية، وسوف يجد الاهتمام الأكبر من جانب دولة كندا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك