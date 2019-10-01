وزير النقل السعودي: إعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع خلال 30 يوما

أكد وزير النقل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" الدكتور نبيل العامودي، أن قطار الحرمين السريع سيعاود تقديم خدماته خلال 30 يومًا مستخدمًا محطة مطار الملك عبدالعزيز الجديدة لخدمة سكان محافظة جدة وزوراها.

وسيستخدم قطار الحرمين بالإضافة إلى محطة مطار الملك عبد العزيز، محطات مكة المكرمة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية والمدينة المنورة.

يأتي ذلك في أعقاب الحريق الذي اندلع مؤخراً في محطة قطار الحرمين بالسليمانية بجدة، وما نتج عنه من أضرار.

ونوهت وزارة النقل إلى أن الحريق استمر لمدة 15 ساعة متمركزًا في سقف المحطة، إلا أن أنظمة الحماية داخل المحطة والأبواب المضادة للحريق عزلت أدوار المحطة، مما وفر حماية للأدوار الأول والثاني والثالث بالإضافة إلى القبو، حيث توجد معظم أنظمة التحكم والتشغيل.

وأكدت وزارة النقل السعودية في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء أن الحريق لم يصل إلى السكة أو أنظمة الكهرباء للخطوط الحديدية، الأمر الذي سيمكن المُشغل من إعادة حركة القطارات مرورًا من المحطة المتضررة دون التوقف بها والتوقف بباقي المحطات الأخرى، بما فيها محطة مطار الملك عبدالعزيز الجديدة لخدمة محافظة جدة.