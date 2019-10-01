هيئة الدفاع عن نبيل القروي تستعد لاتخاذ خطوات جديدة بعد رفض الإفراج عنه

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قال محامي من هيئة الدفاع عن المرشح الرئاسي الموقوف نبيل القروي إن الهيئة ستنظر في اتخاذ جديدة بعد رفض القضاء طلب الافراج عنه.

وقال المحامي كمال بن مسعود للصحافيين اليوم غداة صدور قرار محكمة الاستئناف برفض طلب الإفراج إن أعضاء الهيئة سيجتمعون وسيعلنون في وقت لاحق الإجراءات التي سيتخذونها.

وأوضح بن مسعود "بكل أسف دائرة الاتهام قررت قبول الطعن من الناحية الشكلية ولكنها رفضته من الناحية الأصلية وأيدت قرار حاكم التحقيق (قاضي التحقيق) برفض الافراج لعدم الاختصاص".

وتابع بن مسعود "سننظر في أسباب الرفض وسيجتمع فريق الدفاع ثم يقرر ما هي الإجراءات الواجب اتباعها لوضع حد لهذه الوضعية غير القانونية لنبيل القروي".

وهذا الطلب الثالث الذي تقدم به محامو القروي وترفضه المحكمة بدعوى عدم الاختصاص.

وتضغط منظمات وطنية ومن بينها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة الاتصال والهيئة العليا لحقوق الإنسان، بالسماح للقروي بقيادة حملته الانتخابية عملا بمبدأ تكافؤ الفرص مع منافسه في الدور الثاني قيس سعيد.

وأوقف الأمن نبيل القروي يوم 23 أغسطس الماضي بعد إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضده وشقيقه غازي، في قضية تتعلق بفساد مالي قامت بتحريكها منظمة "أنا يقظ" الناشطة في مجال مكافحة الفساد منذ سبتمبر عام 2016.

وغاب القروي عن الحملة الانتخابية والمناظرات التلفزيونية منذ الدور الأول للانتخابات التي شارك فيها 26 مرشحا.

كما يغيب القروي أيضا عن الحملة الانتخابية لحزبه "قلب تونس" المشارك في الانتخابات التشريعية المقررة يوم الأحد السادس من أكتوبر.

ومن المقرر إجراء الدور الثاني للانتخابات الرئاسية يوم 13 من الشهر الجاري بحسب ما ذكره أعضاء من هيئة الانتخابات.