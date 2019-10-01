 حمدوك: المشاركة باجتماعات الأمم المتحدة شكلت عودة السودان للمجتمع الدولي - بوابة الشروق
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حمدوك: المشاركة باجتماعات الأمم المتحدة شكلت عودة السودان للمجتمع الدولي

رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك
رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 - 9:56 م | آخر تحديث : الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 - 9:56 م

قال رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، إن مشاركة السودان في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، شكلت عودة السودان إلى المجتمع الدولي.

وأضاف حمدوك، في تصريحات للصحفيين عقب عودته اليوم من باريس، التي زارها بعد رئاسة وفد السودان في اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك، أن زيارته إلى فرنسا واجتماعه المطول مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، شكلا بداية لعلاقة متميزة مع فرنسا.

ووصف زيارته إلى فرنسا بـ "الناجحة"، لافتًا إلى مشاركته في تشييع جثمان الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، وعقد لقاءات ثنائية مع عدد من المسئولين الفرنسيين.

وأكد حمدوك التزام الحكومة واحترامها للصحافة والعمل على تأسيس مناخ ديمقراطي.


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