برلمان إندونيسيا يؤدي اليمين الدستورية وسط احتجاجات ضد تشريعات







أدى البرلمان الإندونيسي الجديد اليمين الدستورية -اليوم الثلاثاء- في الوقت الذي يحتشد فيه مئات الطلاب خارج المجمع التشريعي للاحتجاج ضد تشريعات يقولون إنها سوف تقيد الحريات وجهود مكافحة الفساد.

وسوف يتولى البرلمان الجديد التعامل مع مشروع القانون المتعلق بالقانون الجنائي، والذي أثار احتجاجات استمرت أسبوعين على مستوى البلاد حول أحكامه المثيرة للجدل، ومن بينها تجريم ممارسة الجنس بالتراضي خارج نطاق الزواج.

وأجل البرلمان القديم تمرير مشروع القانون بناء على طلب الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو.

وتسلم البرلمان الجديد مهامه -اليوم الثلاثاء- بعد الانتخابات العامة التي أجريت في أبريل.

ومن المتوقع أن تستمر المداولات حول مشروع القانون، ويمكن أن تجري تغييرات على أحكامه الأكثر إثارة للجدل.

وسوف يؤدي جوكو اليمين الدستورية لبدء ولاية ثانية في 20 أكتوبر. وقد تعرض لضغوط بسبب تلك التغييرات المقترحة بالإضافة إلى تشريع منفصل تم إقراره مؤخرا، والذي تم اعتباره محاولة للحد من سلطة اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد في البلاد.