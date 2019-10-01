مدير مدرسة يطالب تلاميذه بتجاهل أصغر ناشطة بيئية: «لا تسمعوها إنها مختلة عقليا»!

في واقعة غريبة على المجتمع الغربي، الذي اعتاد تصدير أزمة الحفاظ على البيئة ووضع الدفاع عنها في مقدمة أولوياته، حيث انتقد مدير مدرسة خاصة مسيحية في استراليا، الطفلة جريتا ثينبرج، أصغر ناشطة بيئية في العالم، بدون أسباب واضحة، ناصحًا تلاميذ مدرسته الصغار بعدم الاستماع لقضية المناخ التي تدافع عنها؛ لأنها صغيرة ومختلة عقليًا وكلامها هراء!

تبلغ جريتا من العمر 16 عامًا، وهي سويدية الجنسية، وتعتبر أصغر ناشطة بيئية في العالم، بل أصغر ناشطة بشكل عام، بعد أن أصبحت شخصية بارزة في السويد نتيجة الإضراب المدرسي الأول للمناخ، الذي نظمه طلاب مدرستها خارج مبنى البرلمان السويدي، في نوفمبر من العام الماضي 2018.

بدأت الواقعة عندما كتب رودني لين، ناظر مدرسة "كوفس هاربور كريستيان كوميونيتي" رسالة إلى التلاميذ والآباء عن جريتا، في 26 سبتمبر الماضي، راميًا إليها بأنها "فتاة صغيرة من الدول الاسكندنافية ممتلئة بالهراء وأنها فتاة صغيرة تعاني من مشكلات عقلية".

وعلى الرغم من أنها لم يذكر غريتا بالاسم، إلا أن فحوى الرسالة كانت تشير إليها، خاصة بعد أن طالب التلاميذ ألا ينتبهوا لخطاب غاضب جرى في دروة انعقاد الأمم المتحدة في الأسبوع الأخير من سبتمبر، وهو ما ينطبق على خطاب جريتا الذي ألقته خلال جلسة مناقشة تطورات أزمة المناخ العالمية، وبدت فيه منفعلة للغاية من الجهود العالمية التي تبدو لها كاذبة في مواجهة خطر تغير المناخ.

وانتقدت جريتا وهي باكية المندوبين الدوليين لعدم تحملهم مسؤولية إصلاح مناخ ارتفاع درجة حرارة الكوكب، قائلة: "لقد غيرتم نظرتي إلى العالم بداخلي، هناك أناث كثيرون يموتون، كان يفترض بي أن أصبح الآن في مدرستي أتعلم لكن العالم أصبح أكثر قسوة، كيف تجرؤون على فعل هذا.. كيف تجرؤون؟!".

ولا يعتبر هذا الهجوم الأول من نوعه ضد جريتا، فبعد خطابها المدوي في الأمم المتحدة، والذي جعلها أكثر شهرة، اصطفت مجموعة من المشاهير الاستراليين لانتقادها بعد خطابها، وانتقد أحد المذيعين الاستراليين نشطاء المناخ الراديكاليين الذين يرغبون في جذب انتباه الشباب، وانتقد والدها الذي تركها لتصل إلى المحافل الدولية.

كما سخر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب منها في تغريدة بعد خطابها، قائلًا: "إنها تبدو وكأنها فتاة صغيرة سعيدة تتطلع إلى مستقبل مشرق ورائع لطيف جدًا أن نرى هذا".