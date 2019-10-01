محمد فضل : «الزناتي» مديرا لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة

أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن حسام الزناتي مدير المسابقات باتحاد الكرة سيكون مديرًا لبطولة الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات.