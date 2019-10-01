محمد فضل : «الزناتي» مديرا لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة

أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن حسام الزناتي مدير المسابقات باتحاد الكرة سيكون مديرًا لبطولة الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات.
وقال فضل في تصريحات خلال مؤتمر بالجامعة الأمريكية لمناقشة نجاح تنظيم بطولة الأمم الإفريقية، أمس الإثنين: ”تنظيم البطولة جعلنا فخورين ببلدنا والشباب كان لهم الدور الأبرز في نجاح بطولة الأمم الإفريقية الماضية” .
وتابع فضل: “أدعو الشباب الذي شارك في تنطيم البطولة الإفريقية لمساعدتنا في نجاح بطولة إفريقيا تحت 23 عاما”.
وعمل حسام الزناتي نائبًا لمحمد فضل، مدير بطولة أمم إفريقيا 2019، والتي نظمتها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو الماضي.