أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي تؤيد قواعد التكتل المنظمة لمبيدات الأعشاب

قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي -اليوم الثلاثاء- بأن القواعد التي يتم بموجبها الموافقة على مبيدات الأعشاب والمبيدات الحشرية، بما في ذلك مادة الجليفوسات الكيميائية المثيرة للجدل، في الاتحاد الأوروبي ليست معيبة، مع رفض الأسئلة التي أثارها أحد ممثلي الادعاء الفرنسي.

وجاء الحكم استجابة لدعوى فرنسية تم رفعها ضد نشطاء بيئة دمروا حاويات تحتوي على مبيد "راوند أب" وغيرها من مبيدات الأعشاب التي تحتوي على الجليفوسات.

وجادل المدعي العام الفرنسي بأن القضية المرفوعة ضد النشطاء يمكن إسقاطها - أو تخفيف العقوبات ضدهم - إذا وجد أن المنتجات التي تحتوي على الجليفوسات قد تشكل مخاطر على صحة الإنسان والبيئة.

وهناك شكوك حول ما إذا كانت الجليفوسات، أحد المكونات النشطة الأكثر شيوعا في العالم في مبيدات الأعشاب الضارة، تسبب السرطان، ويستخدم مبيد الأعشاب على نطاق واسع في الزراعة، بل أيضا للسيطرة على النباتات في البيئات المحلية والحضرية.

لكن محكمة العدل الأوروبية خلصت إلى أن عددا من الأسئلة حول عملية الموافقة، والتي أثارها المدعي الفرنسي، "لم تكشف عن أي شيء قادر" على تقويض الأساس القانوني للقواعد التنظيمية الحالية للتكتل.

ويعود الأمر الآن إلى محكمة وطنية فرنسية لاتخاذ قرار بشأن كيفية تطبيق حكم محكمة العدل الأوروبية في القضية الفرنسية.

ويأتي الحكم اليوم متوافقا مع التوصية التي قدمها مستشار للمحكمة الأوروبية، وهو المحامي العام إلينور شاربستون، في مارس.

وفي عام 2017، جددت المفوضية الأوروبية الموافقة على الجليفوسات لمدة خمس سنوات، ولكن في يوليو أصبحت النمسا أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تحظر هذه المادة.