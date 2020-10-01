بنجلاديش تمدد إغلاق المدارس لمدة شهر آخر بسبب كورونا

قال مسؤولون في بنجلاديش اليوم الخميس، إن السلطات قررت تمديد إغلاق جميع المؤسسات التعليمية في أنحاء البلاد لمدة شهر آخر، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه عن تسجيل زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة التعليم، م. أبو الخير، إنه من المقرر أن تظل جميع المدارس مغلقة حتى 31 من أكتوبر بسبب الوباء.

وكانت الحكومة أعلنت غلق المدارس، بالاضافة إلى فرض إجراءات إغلاق على مستوى البلاد، لدى اكتشاف أولى حالات الإصابة بالفيروس في مطلع مارس الماضي، بهدف إبطاء انتشار الفيروس المستجد.

وسمحت الدولة الواقعة في جنوب آسيا بإعادة عمل الشركات والمكاتب في الأول من يونيو، حيث رفعت القيود المفروضة على مستوى البلاد. ولكنها مددت إغلاق المدارس على مراحل حتى الثالث من أكتوبر وعلقت جميع الامتحانات العامة.

وأعلنت بنجلاديش، التي تأكد تسجيل أول ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا لديها في الثامن من مارس الماضي، تسجيل 363 ألفا و479 حالة إصابة و5251 حالة وفاة حتى أمس الأربعاء. وتقول الحكومة إن هناك 275 ألفا و487 مريضا قد تعافوا حتى الآن، بحسب إحصاءات وزارة الصحة.