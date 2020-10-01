الزمالك يستهل مشواره مع باتشيكو بمواجهة صعبة أمام المصري

البرتغالي يقرر تعديل طريقه لعب “ الابيض “ وعودة ابو جبل للتشكيلة .. وعلي ماهر يسعي للمفاجاة

يخوض الزمالك في الثامنة من مساء اليوم ، مواجهة صعبة أمام المصري البورسعيدي باستاد الجيش ببرج العرب ، في اطار الجولة الحادية والثلاثون ، لمسابقة الدوري الممتاز.

في برج العرب ، يدخل الزمالك ، مباراته أمام المصري ، تحت شعار مواصلة الانتصارات ، املا في الحفاظ علي المركز الثاني المؤهل لدوري ابطال افريقيا ، ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 61 نقطة ، لكن سيتم خصم 3 نقاط من رصيده في نهاية الموسم ، كعقوبة عقب انسحابه أمام الاهلي في مباراة الدور الأول.

وتعد المباراة الأولي للبرتغالي جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك، العائد مرة اخري بعد 6 سنوات ، بعدما خاض طارق يحيي المهمة الفنية للزمالك عقب هروب الفرنسي باتريس كارتيرون ، إلي التعاون السعودي ، وقاد يحيي الزمالك في ثلاث مباريات ، خير الأولي أمام اسوان ، وحقق الفوز علي طنطا والجونة ، واللقاء الاخير ، شهد تواجد باتشيكو ، في المدرجات ، واشاد المدرب الجديد بأداء الثنائى أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى لاعبا الفريق بعد متابعة لهما خلال لقاء الجونة ، بجانب فيديوهات للفريق

كما أبدى البرتغالي ، إعجابه الشديد بعدد من لاعبى الفريق مؤكدا أن الزمالك يضم أفضل لاعبين في كل مركز، وهو ما يجعله مطمئن لمشواره مع الفريق في الفترة المقبلة.

وأستقر باتشيكو ، على تعديل التشكيل الاساسي وخطة لعب الفريق بداية من مواجهة اليوم أمام المصري ، بعدما تحفظ على طريقة لعب الفريق الابيض خلال المباريات التي تابعها قبل ان يصل للقاهرة لتولي المسئوولية رسميًا.

وتميل طريقة لعب باتشيكو الي التحفظ الدفاعي والاعتماد علي السرعات والهجمات المرتدة السريعة .

وكان البرتغالي قد تولي تدريب الزمالك في أكتوبر 2014 ورغم الأداء ذات الطابع الدفاعي للفريق تحت قيادته إلا أنه حقق نتائج رائعة.

حيث خاض الزمالك معه 12 مباراة نجح في تحقيق الفوز 9 مرات وتعادل مرتين ولم يخسر سوى مرة وحيدة.

واعتمد باتشيكو على طريقة 4-4-2 و 4-2-3-1 وقت قيادته للزمالك، ورغم فوزه في 9 مباريات لكنه لم يحقق أي انتصار بفارق أكثر من هدفين.

وشهدت التدريبات الاخيرة الزمالك ، استقرار باتشيكو ، علي عودة محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق للمشاركة أساسيا في مباراة المصري عقب اراحته من جانب طارق يحيي المدير الفني السابق للفريق، في مباراة طنطا، علي ان يتم الغاء سياسة الدور في حراسة المرمي.

ورفض البرتغالي ، الاستغناء عن الثنائي الدفاعي محمود علاء ومحمود حمدي الونش ، في الوقت الذي استقر علي منح محمد حسن لاعب الوسط المدافع الفرصة للعب بجوار طارق حامد ، للتامين الدفاعي والاعتماد علي الثلاثي الهجومي احمد زيزو وفرجاني ساسي واشرف بنشرقي خلف المهاجم الوحيد مصطفي محمد .

في الوقت الذي تشهد قائمة الزمالك غياب كلا من المغربي محمد اوناجم ومحمود شيكابالا ومحمد بعد الشافي للاصابة .

في المقابل ، يدخل المصري ، المباراة وشعاره تحقيق نتيجة جيدة تساعده علي الهروب مؤقتا من شبح الهبوط ، خاصة وان الفريق البورسعيدي يحتل المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة ، لكنه يتخلف بمباراتين مؤجلتين ، الفوز فيهما كفيلا بالنجاة من شبح الهبوط .

ويعتمد علي ماهر المدير الفني للمصري ، علي جهود الثلاثي الاجنبي ، وهما الفلسطيني محمود وادي والنيجيري اوستين اموتو والليبي مفتاح طقطق ، ومعهم ثنائي الوسط فريد شوقي وعمرو موسي والجوكر عمر كمال عبد الواحد ، صاحب هدف الفوز علي اسوان في الجولة الماضية .