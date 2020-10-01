بلغاريا تسجل 286 حالة إصابة و12 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، تسجيل 286 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و12 حالة وفاة مرتبطة به خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة، في بيان (نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية على موقعها الإلكتروني)، إن البلاد سجلت في الوقت ذاته 145 حالة شفاء تام من الفيروس فيما أجرت السلطات الصحية ما يزيد عن الأربعة ألاف فحص للكشف عن الفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

إلى جانب ذلك، أوضحت الوزارة أن 44 مريضا بالفيروس لا يزالون في حالة صحية حرجة بالمستشفيات المختلفة في جميع أنحاء البلاد.