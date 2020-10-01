ألمانيا تسجل أكثر من 2500 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، صباح اليوم الخميس، أن عدد الإصابات الجديد بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال يوم واحد تجاوز 2500 حالة إصابة للمرة الثانية خلال أيام قليلة.

وأوضح المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانياسجلت 2503 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد، لافتا إلى أن هذا العدد يقل بشكل محدود عما تم تسجيله صباح يوم السبت الماضي، عندما سجلت مكاتب الصحة 2507 حالات إصابة جديدة خلال يوم واحد، وكان ذلك أعلى عدد إصابات تم تسجيلها منذ نهاية أبريل الماضي.

وأضاف المعهد أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ حتى الآن 291722 حالة إصابة، وبلغ عدد الوفيات 9500 حالة، ليزيد عدد الوفيات بذلك على ما تم تسجيله أمس الأربعاء بإجمالي 12 شخصا.

وبحسب تقديرات المعهد، تغلب 257900 شخص على الإصابة بالفيروس في ألمانيا حتى الآن.

وكانت ذروة أعداد الإصابة في ألمانيا في نهاية مارس ومطلع أبريل الماضي، حيث تم تسجيل أكثر من ستة آلاف حالة إصابة يوميا. وتراجعت الأعداد بشكل كبير في مايو الماضي، ثم أخذت في الزيادة مجددا منذ نهاية يوليو الماضي.

وتقول تقديرات المعهد أيضا أن عدد إعادة إنتاج الإصابة بالفيروس بلغ أمس الأربعاء 0.96، فيما كان يبلغ أول أمس الثلاثاء 1.12، ويعني ذلك أن كل مصاب يمكنه نقل العدوى لشخص آخر في المتوسط.