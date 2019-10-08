بركات: نواجه أزمة بعد تأجيل دوري الأبطال والكونفدرالية

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يرى محمد بركات مدير منتخب مصر، أن تأجيل مباريات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية وضع الفراعنة في أزمة كبيرة.

ويستعد منتخب مصر للقاء توجو في شهر نوفمبر المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وقال بركات في تصريحات تليفزيوتية "كنا نؤيد استمرار مسابقة الدوري بعد توقفها لقرابة 5 أشهر، على الرغم من وجود ضغط في المباريات، وتعرض اللاعبين لحمل كبير".

وأضاف "بدايتنا كانت صعبة ولم نحصد سوى نقطتين من تعادلين، لكننا نستهدف الحصول على ست نقاط من المباراتين المقبلتين".

وتابع "التوقف الدولي يبدأ يوم 9 نوفمبر المقبل، وكنا نفكر في بدء المعسكر مبكرا في بداية الشهر ونخوض خلاله مباراة ودية ولو خارج الأجندة الدولية".

وواصل "لكن بعد تأجيل مباريات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية أصبحنا في أزمة، فالأهلي والزمالك لو تأهلا للنهائي سيلعبان يوم 6 نوفمبر".

وأكمل "لا توجد مشكلة في مشاركة بيراميدز في الكونفدرالية، فلو تأهل للنهائي سيخوض اللقاء يوم 25 أكتوبر".

وأردف "حتى الآن لم نقرر إن كنا سنخوض معسكر مغلق أم معسكر مفتوح، كل شيء متاح".

واستطرد "نرغب في خوض مباراة توجو بالقاهرة، خضنا لقاء كينيا في برج العرب لكننا الآن سنعود لاستاد القاهرة، وسنسافر عقب اللقاء مباشرة إلى توجو بطائرة خاصة".

وعن عن موعد مواجهتي توجو "لا نعلم، في السابق قبل توقف النشاط الكروي كان الاتحاد الإفريقي يخيرنا بين ثلاثة مواعيد، الآن هو لم يبلغنا بأي شيء ويبدو أنه سيختار الموعد مباشرة من تلقاء نفسه".

وعن انضمام لاعبين جدد لقائمة المنتخب، علق بركات "الجهاز الفني يفضل الكتمان في مثل هذه الأمور، والبدري يختار الأنسب والأصلح لكل مباراة ومن سيفيده".