طارق شوقي: عدد الطلاب سيصبح 30 مليونا بالتعليم الأساسي قريبا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن عدد طلاب التعليم الأساسي يزداد بمعدل 800 ألف طالب كل عام، لافتًا إلى أن العدد الإجمالي للطلاب سيصبح 30 مليونًا قريبًا.

وأضاف شوقي، خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الأربعاء، أن زيادة عدد الطلاب سيتسبب في مشكلة على الأرض، قائلًا إن الوزارة تعمل على توفير حل مبتكر للتعامل مع الكثافة.

وأشار إلى إمكانية استخدام مزيج من الحضور في المدارس والأدوات الأخرى كالمنصات التعليمية والقنوات بما يعطي نتيجة أفضل، بعد أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وأكد وزير التربية والتعليم أن المنصات الإلكترونية استثمار هائل، متابعًا: «القنوات التعليمية، وبنك المعرفة وبنوك الأسئلة استثمار لـ50 عامًا لقدام»، وفقًا لوصفه.