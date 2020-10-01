تسجيل 176 إصابة جديدة بكورونا و176 حالة شفاء بديالي العراقية خلال 24 ساعة

سجلت دائرة صحة ديالي، 176 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات 24 الماضية.

وقال مدير إعلام صحة ديالي فارس العزاوي -للوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم الخميس- إن دائرة الصحة أجرت فحوصات مختبرية لـ487 مسحة جديدة، سجل منها 176 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، مقابل شفاء 176 حالة مرضية، في حين لم تسجل أي حالة وفاة خلال الساعات الماضية.

وأشار العزاوي، إلى أن الإصابات التراكمية بلغت 10 آلاف و40 إصابة مؤكدة، أما حالات الشفاء الإجمالية بلغت 8 آلاف و915 حالة، فيما بلغت حالات الوفاة منذ ظهور المرض في المحافظة 208 حالات.