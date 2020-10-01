بايرن وإشبيلية وريال مدريد ويوفنتوس وليفربول في المستوى الاول وبرسلونج في الثاني

تقام مراسم قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا اليوم خلف الأبواب المغلقة تعتبر الدلالة الأحدث على أن الأوضاع لن تعود إلى طبيعتها في الوقت الراهن في البطولة القارية.

وبعد نحو ستة أسابيع من تتويج بايرن ميونخ الألماني بلقب النسخة الماضية من دوري الأبطال في مدرجات لشبونة الخالية من الجماهير، سيتم تقسيم الفرق الـ32 إلى ثمان مجموعات في غياب الصخب الجماهيري ، ولكن وسط تزايد الشكوك فيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا المستجد.

السفر إلى المناطق عالية الخطورة مثل بودابست، مثلما حدث الاسبوع الماضي في كأس السوبر الأوروبي بين بايرن ميونخ واشبيلية الإسباني بطل الدوري الأوروبي، قد يصبح أمرا اعتياديا للفرق المشاركة في البطولة القارية.

وقال مايكل زورك مدير الكرة في بوروسيا دورتموند لصحيفة "فرانكفورتر الجمين سونتاج تسايتونج" ، "المتطلبات القانونية تظل مفقودة لكي نتمكن من خوض هذه المباريات".

وأضاف "إذا شاركنا في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء في منطقة عالية الخطورة ، وهو على الأرجح أمر سيحدث في أكثر من نصف المدن الكبرى المعنية بالأمر، فينبغي وجود لوائح تمكنا من اللعب في البوندسليجا مجددا يوم السبت".

وجرى نقل مراسم قرعة البطولة من مكانها الأصلي في أثينا إلى المقر الرئيسي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الذي أصدر إرشادات خاصة بمكافحة فيروس كورونا، وهو الأمر الذي ترك مساحة للتأويل.

وينبغي على الأندية المستضيفة للمباريات اقتراح أماكن بديلة ، بما في ذلك الدول المحايدة ، إذا تم تطبيق قيود السفر على الأندية الزائرة.

لكن هذا الأمر ربما يطبق فقط حال تطبيق منع السفر بالكامل وليس في حالة خضوع الفريق الزائر لمعايير العزل الطبي في بلاده عقب عودته.

وأظهرت بطولة كأس السوبر الأوروبي إمكانية تطبيق الاستثناءات على فرق كرة القدم التي تعيش في فقاعة هذه الأيام لتجنب العدوى.

لكن في الوقت ذاته فإن فريق هيرتا برلين الألماني تم حرمانه من الدفع بمهاجمه البولندي كرزيستوف بياتيك في مسابقة الكأس بسبب فرض العزل الطبي عليه لمدة خمسة أيام لدى عودته عقب مشاركته مع منتخب بلاده.

وصنف معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض العديد من الدول والمناطق الإقليمية للفرق المشاركة بدوري أبطال أوروبا، على أنها مناطق عالية الخطورة ، بما في ذلك إسبانيا والعديد من المناطق في فرنسا.

بايرن ميونخ على سبيل المثال قد يقع في مجموعة واحدة مع برشلونة الإسباني ، دينامو كييف الأوكراني ، ورين الفرنسي، والأندية الثلاثة تقع في مناطق عالية الخطورة.

وحال عدم استكمال منافسات دور المجموعات فإن اللجنة التنفيذية لليويفا ستحدد الفرق المتأهلة للأدوار الاقصائية، مع تطبيق القوانين ذاتها في بطولة الدوري الأوروبي.

سيتم وضع الفرق في أربعة مستويات، حيث يتواجد في المستوى الأول بايرن واشبيلية وريال مدريد ويوفنتوس وليفربول باريس سان جيرمان وزينيت سان بطرسبرج وبورتو.

ويتواجد في المستوى الثاني برشلونة ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي واتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند وأياكس أمستردام وشاختار دونيتسك.

وتنطلق منافسات دور المجموعات يومي 20 واكتوبر على أن تقام المباراة النهائية يوم 29 مايو في اسطنبول.

وسمح يويفا بحضور جزئي للجماهير في مباراة كأس السوبر الأوروبي الاسبوع الماضي ، لكن مصيرهم من حضور فعاليات دور المجموعات لدوري الأبطال من المتوقع أن يتحدد هذا الاسبوع.

المحمدي وتريزيجيه في مهمة محفوفة بالمخاطر مع أستون فيلا.. وبرينتفورد يواجه ذكرياته السيئة أمام فولهام

وفي نفس مباريات الدور ذاته، سيحاول برينتفور الذي فشل الموسم الماضي في الرمق الأخير من التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز في الثأر لنفسه والحفاظ على آماله في تلك البطولة والوصول لأبعد نقطة فيها عندما يستضيف فولهام الذي انتزع منه بطاقة التأهل للبريميرليج في نهائي البلاي أوف من مسابقة الشامبيونشيب.

ويقود الثنائي المصري محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي فريقهما أستون فيلا في مهمة محفوفة بالمخاطر أمام ستوك سيتي، بالمباراة التي ستُقام على ملعب فيلا بارك، ضمن مباريات الدور ربع النهائي من "كأس كاراباو".