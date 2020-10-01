أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 538 لسنة ۲۰۲۰ بنقل المستشار أحمد سعيد إبراهيم عبد العزيز - نائب رئيس مجلس الدولة ، إلى وظيفة غير قضائية، بوزارة التنمية المحلية، تعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.

كما أصدر الرئيس السيسي، قرارا رقم 539 لسنة ۲۰۲۰ بنقل ولید رشدى حسين محمد أحمد الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، إلى وظيفة غير قضائية، بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية ، مع احتفاظه بمرتبه فيها.

وأصدر الرئيس السيسي، قرارا رقم 540 لسنة ۲۰۲۰ بنقل ممدوح عبد الشافي محمود الكفراوي - الرئيس من الفئة (ب) بمحكمة طنطا الابتدائية ، إلى وظيفة غير قضائية ، بوزارة التنمية المحلية ، تعادل درجة وظيفته الحالية ، مع احتفاظه بمرتبه فيها.

كما أصدر رئيس الجمهورية، قرارا رقم 541 لسنة ۲۰۲۰ بنقل هاني محمد أحمد عثمان الشاذلي - الرئيس من الفئة (ب) بمحكمة الزقازيق الابتدائية، إلى وظيفة غير قضائية، بوزارة التنمية المحلية، تعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.

وأصدر الرئيس، قرارا رقم 542 لسنة ۲۰۲۰ بنقل معتز محمود فهمي عبد الصادق - مساعد النيابة العامة بنيابة الخانكة الجزئية، إلى وظيفة غير قضائية، بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية ، مع احتفاظه بمرتبه فيها.

كذلك أصدر الرئيس السيسي، قرارا رقم 543 لسنة ۲۰۲۰ بنقل أحمد محمد محمد الفقي - الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية ، تعادل درجة وظيفته الحالية.

وأصدر رئيس الجمهورية، قرارا رقم 544 لسنة ۲۰۲۰ بنقل مصطفى محمد أحمد محمود حسانين - وكيل النيابة العامة من الفئة الممتازة، إلى وظيفة غير قضائية، بوزارة التموين والتجارة الداخلية، تعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.

كما أصدر الرئيس السيسي، قرارا رقم 545 لسنة ۲۰۲۰ بنقل شادي رفتی عبد الفتاح أحمد - المستشار بمحكمة استئناف القاهرة، إلى وظيفة غير قضائية، بوزارة التموين والتجارة الداخلية ، تعادل درجة وظيفته الحالية ، مع احتفاظه بمرتبه فيها.

وأصدر الرئيس السيسي، قرارا رقم 546 لسنة ۲۰۲۰ بنقل عمرو أحمد محمد الشاهد - المستشار المساعد (أ) بمجلس الدولة - إلى وظيفة غير قضائية، بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية احتفاظه بمرتبه فيها.