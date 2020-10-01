محافظ الإسكندرية: معرض الكتاب بالمحافظة بداية لعودة المعارض بعد توقفها بسبب كورونا

قال محافظ الإسكندرية محمد الشريف إن (معرض الإسكندرية للكتاب) يعد بداية لعودة معارض الكتاب بالمحافظات بعد توقفها بسبب جائحة كورونا، لافتا إلى أنه جرى التنسيق مع وزارة الصحة من خلال مديرية الصحة بالإسكندرية لتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مع تواجد فريق من الطب الوقائى لمتابعة إجراءات السلامة.

جاء ذلك خلال افتتاح محافظ الإسكندرية، ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم مساء اليوم، (معرض الإسكندرية للكتاب)، بأرض كوتة، والذي يمتد خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر الحالي، بمشاركة 95 دار نشر إلى جانب قطاعات الوزارة، ومكتبة الإسكندرية، ومؤسسة دار المعارف، ومؤسسة الأهرام، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس هيئة الكتاب.

يذكر أن المعرض يفتح أبوابه للجمهور يوميا من 11 صباحا إلى 10 مساء عدا يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة فى الواحدة ظهرا.

وتتخذ الهيئة العامة للكتاب (الجهة المنظمة للمعرض) كل الإجراءات الوقائية للجمهور في أثناء دخول المعرض، لحماية المواطنين من فيروس كورونا، حيث لا يسمح بالدخول بدون ارتداء الكمامة، ويتم قياس الحرارة، والتعقيم، كما أنه سيتم دخول الزائرين من خلال استلام كارت الزيارة، لتطبيق نسبة حضور الـ50%.

ويضم جناح هيئة الكتاب ما يقرب من 500 عنوان من أحدث إصداراتها بمختلف السلاسل والمجالات، كما يضم عددا من المؤلفات فى مختلف المجالات.

وتشارك الهيئة العامة للكتاب في المعرض بـ 1725 عنوانًا، و100 عنوان من مكتبة الأسرة، بخلاف المجالات والسلاسل.