تقارير: ألمانيا تعتزم تقليص مدة الحجر للعائدين من البؤر الخطيرة لكورونا

كشفت تقارير إعلامية في ألمانيا أن وزير الصحة الألماني، ينس شبان، يعتزم تقليص مدة الحجر بالنسبة للعائدين من البؤر الخطيرة لكورونا.



جاء ذلك في مشروع مرسوم لوزارة الصحة، وفقا لما ذكرته بوابة (ذا بيونير).



وسيستمر وفقا للمرسوم العمل بالحجر الإلزامي للعائدين من المناطق التي صنفها معهد (روبرت كوخ) لأبحاث الفيروسات كبؤر خطيرة لوباء كورونا، ومن المنتظر ان تصل مدة الحجر الإلزامي مستقبلا إلى عشرة أيام بتراجع بمقدار أربعة أيام مقارنة بالمعمول به حاليا.



ونص المشروع: "وثمة إمكانية اعتبارا من اليوم الخامس للحجر، لإنهائه في حال وجود نتيجة سلبية لاختبار كورونا، ومن الممكن إجراء الاختبار في اليوم الخامس بعد الوصول على أقل تقدير".



ويتعين على الأشخاص المعنيين إخطار السلطات المختصة بدون إبطاء في حال ظهور أعراض نموذجية لمرض كورونا خلال الأيام العشرة التي تلت وصولهم، مثل السعال أو الحمى أو الرشح أو فقدان حاستي الشم والتذوق.



ومن المنتظر أن يكون المرسوم النموذجي لوزير الصحة بمثابة توصية للولايات الألمانية.