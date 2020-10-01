الصحة: الشعب ألقى تدابير كورونا في سلة المهملات

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» يتطلب التعامل مع الحياة الطبيعية وفق مجموعة من الشروط، لافتًا إلى أن «الشعب المصري ألقى الشروط في سلة المهملات»، وفقًا لتعبيره.

وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء أمس الأربعاء، أن «الإجراءات الاحترازية التي كان الناس يلتزمون بها أصبحت معدومة»، منوهًا إلى أن الوزارة تخاف من حدوث نشاط لكورونا أو زيادة في الأعداد، خلال فصل الخريف.

ولفت إلى أن الأمر يتطلب الحفاظ على الحذر حتى الوصول إلى درجة الأمان والانتهاء من التجارب السريرية والتأكد من فعالية اللقاحات، مؤكدًا أن التجارب السريرية للقاح الصيني ناجحة جدًا في الإمارات والبحرين والأردن.

وناشد رئيس مكافحة كورونا بالصحة المصريين التوجه للمشاركة في التجارب السريرية؛ لأنها سبب قوي في حصول الغير على الحماية، معلقًا: «من مصلحتنا ضمان حماية المصريين، وانتهاء كابوس 2020 لن يكون إلا بلقاح».

وذكر أن نسبة الشفاء من «كوفيد - 19» بمستشفيات العزل بلغت أكثر من 92%، مضيفًا عن تعاقد مصر لإنتاج اللقاح الروسي: «حتى اللحظة لا يوجد سوى اللقاح الصيني فقط يتم إجراء التجارب عليه».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 400 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 96494 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 119 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.