النمسا تسجل 873 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الخميس، عن تسجيل 873 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وذكر بيان لوزارة الصحة النمساوية اليوم، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 45 ألفا و686 حالة، وقد تعافى منها 36 ألفا و476 حالة بينما توفي 802 حالة.

وأوضح البيان أنه يتواجد بالمستشفيات 493 حالة، منها 98 حالة بالعناية المركزة .

ونوه البيان بأن أعلى الإصابات تم تسجيلها في العاصمة فيينا وبلغت 402 حالة، تليها النمسا العليا 152 حالة والنمسا السفلى 90 حالة وتيرول 70 حالة، بينما جاءت أقل الإصابات في كارينثيا 9 حالات.