البيت الأبيض: ترامب ندد بجماعة براود بويز المتطرفة

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب ندد بجماعة "براود بويز" اليمينية المتطرفة في المناظرة الرئاسية هذا الأسبوع، وإن تصريحه بأنه يجب على أعضاء المجموعة "التراجع والاستعداد" قد أسيئ تفسيره.

وخلال المناظرة، التي جرت أول أمس الثلاثاء، رفض ترامب التنديد بوضوح بجماعات تفوق العنصر الأبيض، عندما طُلب منه القيام بذلك من جانب منسق المناظرة، واختار بدلًا من ذلك أن يقول لبراود بويز وهي جماعة متطرفة يمينية، أن تستعد.

وتم تفسير التصريح على نطاق وسع بأنه إشارة إلى دعم الرئيس، وجادل منتقدون بأنه بقولهم أنه كان بمثابة إشارة مشفرة لأعمال عنف عرقية.

وعلى أي حال، وخلال موجز صحفي، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني إن الرئيس كان يحاول أن يقول لأعضاء براود بويز أن "يتراجعوا"، مضيفة أنه ندد بوضوح بتفوق العرق الأبيض في أعقاب المناظرة.

ونقلت ماكناني عن ترامب قوله إن الرئيس بوجه خاص، سئل حرفيًا بالأمس عن تفوق العرق الأبيض، هل تندد به؟ ورد قائلًا: أندد دائما بأي شكل من هذه الأشكال.

واتهم المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن ترامب أمس الأربعاء بعدم التنديد بالمتعصبين لتفوق العرق الأبيض.