 الهند: مقتل جنديين في تبادل لإطلاق النار بإقليم كشمير - بوابة الشروق
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الهند: مقتل جنديين في تبادل لإطلاق النار بإقليم كشمير

نيودلهي - أ ش أ:
نشر في: الخميس 1 أكتوبر 2020 - 10:10 ص | آخر تحديث: الخميس 1 أكتوبر 2020 - 10:10 ص

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الهندية، إن جنديًا لقي حتفه وأصيب آخر، في تبادل لإطلاق النار مع الجانب الباكستاني على طول خط المراقبة في مقاطعة "بونش" بولاية "جامو وكشمير" الهندية.

ونقلت قناة "إنديا تي في" الهندية عن متحدث باسم وزارة الدفاع قوله إن الجيش الباكستاني بدأ بانتهاك غير مبرر لوقف إطلاق النار، بإطلاق النيران بواسطة أسلحة صغيرة، بالإضافة إلى القصف المكثف بقذائف الهاون على طول خط المراقبة في قطاعي "مانكوت" و"كريشنا جاتي"، الأمر الذي دفع الجيش الهندي إلى الرد.

وأضافت القناة أنه تم نقل الجندي المصاب إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.


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