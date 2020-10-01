المغرب يسجل 2391 إصابة و35 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 2391 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 126 ألفًا و44 في البلاد.



ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، أشارت «الصحة المغربية»، مساء الخميس، إلى تسجيل 35 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2229.



ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1421 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي من تماثلوا الشفاء من «كوفيد - 19» إلى 104 آلاف و136.



ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 34 مليون إصابة.