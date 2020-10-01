مدرب مانشستر يونايتد يعترف بمعاناته من الحيرة عقب الفوز على برايتون

اعترف أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عقب فوز الفريق على برايتون 3 / صفر مساء أمس الأربعاء في دور الـ16 لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بأنه بات يعاني من الحيرة فيما يتعلق باختيار عناصر تشكيلة الفريق.

وأجرى المدرب عشرة تغييرات على التشكيلة الأساسية للفريق في مباراة أمس، وقدم مانشستر أداء قويا وحسم المباراة وبطاقة التأهل لدور الثمانية بثلاثة أهداف نظيفة سجلها سكوت مكتوميناي وخوان ماتا وبول بوجبا.

وأثنى سولشاير على لاعبيه عقب نهاية المواجهة، قائلا إن الأداء جعله مطالبا بالتفكير في كثير من الأمور، خاصة قبل المباراة المهمة المرتقبة أمام توتنهام على ملعب "أولد ترافورد" يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سولشاير في حديث لموقع نادي مانشستر يونايتد نشره مساء أمس الأربعاء:"اللعب أمام فريق من الدوري الإنجليزي الممتاز ليس سهلا على الإطلاق وقد دفعوا (برايتون) بفريق قوي لمواجهتنا، وقدموا مباراة جيدة أمامنا."

وأضاف:"اعتقد أنه في أول ٢٠ إلى ٢٥ دقيقة، احتاج الفريقان إلى بعض الثقة للدخول في أجواء المباراة. لم يكن الإيقاع موجودا حقا، وربما بدا وكأن اللقاء سينتهي بالتعادل سلبيا على أن يحسم بركلات الترجيح. ولكن بعد ذلك كان لدينا بعض اللعب الجيد. في الشوط الأول، قام خوان بعمل رائع لخلق فرصة لأوديون وكان من الممكن أن يسفر ذلك عن هدف. الهدف الأول أيضا، كان عملا رائعا من خوان وصناعة رائعة."

وعما إذا كان لديه مشكلة جديدة فيما يتعلق باختبار اللاعبين، قال سولشاير :"نعم بالطبع. أنت تريد أن تتقدم وتتأهل في منافسات الكؤوس، بالطبع. لكن اللاعبين يسعون لفرص اللعب لدقائق في المباريات وترك انطباع جيد."