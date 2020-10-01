القبض على عاطل لسرقة فرع شركة محمول بحلوان باستخدام مسدس لعبة

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ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على عاطل لسرقته أحد فروع شركات المحمول مستخدما مسدس لعبة بمنطقة حلوان، وأمر اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن، إحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، تلقى إخطارا من قسم شرطة حلوان، بقيام شخص ويحمل فى يده سلاح نارى، باقتحام فرع شركة محمول والاستيلاء على 9 الاف جنيه وفر هاربا، وأمرت الأجهزة الأمنية بالتحفظ على كاميرات المراقبة لفحصها وتحديد هوية مرتكبى الحادث.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه فى أحد الأكمنة المعدة له، وعثر بحوزته على المبلغ المسروق ومسدس لعبة المستخدم فى الواقعة.

وبمواحهته اعترف بارتكاب الواقعة، مضيفا انه اتفق مع صديقى يعمل بداخل الشركة على ارتكاب الواقعة.