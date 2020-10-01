كاري لام تهاجم الانتفادات الأجنبية في كلمتها بمناسبة اليوم الوطني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

هاجمت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، الانتقادات التي توجهها الحكومات الأجنبية، وذلك خلال كلمة ألقتها اليوم الخميس بمناسبة عطلة اليوم الوطني في مركز وان تشاي للمؤتمرات، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وجاءت تعليقات لام ردا على الانتقادات الدولية التي تلقتها بعد فرض بكين قانون جديد للأمن القومي، قائلة إن حكومتها ملتزمة بتطبيقه تماما في المدينة، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة التلفزيون في هونج كونج.

واتهمت لام -في كلمتها بمناسبة اليوم الوطني- الحكومات الأجنبية التي تنتقد القانون وطالبت بإلغائه، بالالتزام بمعايير مزدوجة وادانت الاتهامات ضد وكالات تطبيق القانون المحلية.

وقالت "سأواصل أنا وزملائي، بإصرار، وبشكل قانوني، القيام بممهمتنا لتأمين الأمن القومي بدون خوف أو محاباة".

وتم نشر قانون الأمن القومي الجديد في الجريدة الرسمية في ملحق للقانون الأساسي لهونج كونج يوم 30 يونيو.

ويعاقب القانون دعاوى الانفصال والتخريب والتواطؤ مع القوى الأجنبية والإرهاب، وتقول الحكومة إنه يستهدف مجموعة قليلة من المعارضين.

ومع ذلك فمنذ تطبيقه، ظل المواطنون العاديون في حالة شك فيما كانوا ينتهكون القانون، حيث إن الحملة الصارمة التى استهدفت شعارات على الأعلام، وأغاني بعبارات تخريبية وحتى الملصات التى تتضمن رسائل تدعو للديمقراطية.

ويعاقب القانون أي تجمع غير مرخص به بعقوبة السجن لمدة تصل لخمس سنوات.

وتقول لام إن القانون "أعاد التوازن للمدينة".