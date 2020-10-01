علي عبدالعال يفتتح الجلسة العامة الأولى بدور الانعقاد السادس

افتتح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الأولى من دور الانعقاد السادس، حيث بدأت الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، وقرار فض دور الانعقاد الخامس.

تنص المادة ١١٥ من الدستور: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.