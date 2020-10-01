 بالفيديو.. مجتجون يرشقون الشرطة برؤوس الخنازير في إسبانيا - بوابة الشروق
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بالفيديو.. مجتجون يرشقون الشرطة برؤوس الخنازير في إسبانيا

نور رشوان
نشر في: الخميس 1 أكتوبر 2020 - 1:03 م | آخر تحديث: الخميس 1 أكتوبر 2020 - 1:03 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الخميس، مقطع فيديو يرصد قيام محتجين في شوارع برشلونة الإسبانية، برشق قوات الشرطة برؤوس الخنازير.
وجاءت هذه المظاهرات احتجاجًا على قرار محكمة العدل العليا، بعزل زعيم المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي كيم تورا.

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