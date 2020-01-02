مصرع وإصابة 14 شخصا جراء حرائق الغابات في أوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرانية، مصرع 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين؛ جراء سلسلة من حرائق الغابات اجتاحت منطقة واسعة من (لوغانسك) في الجزء الذي يقع تحت سيطرة (كييف).

وذكر جهاز الطوارئ الأوكراني -في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"- أن الحرائق هددت 22 منزلا، وأتت على مساحة نحو 18 ألف هكتار، مضيفا أنه تم إجلاء 120 شخصا.

يذكر أن شخصا لقي مصرعه وتم نقل تسعة إلى المستشفى في حريق غابات مماثل اجتاح منطقة (لوغانسك) ودمر نحو 100 منزل، يوليو الماضي.

وقد أدت حرائق الغابات هذا العام حول محطة (تشيرنوبل) النووية في شمال أوكرانيا، وفي أماكن أخرى إلى ارتفاع مستويات التلوث في العاصمة الأوكرانية كييف إلى الأسوأ في العالم.