أوكرانيا تسجل 4069 إصابة جديدة بكورونا و64 وفاة خلال 24 ساعة

أعلن وزير الصحة الأوكراني، ماكسيم ستيبانوف، تسجيل 4 آلاف و69 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 213 ألفًا و28 إصابة.

وقال ستيبانوف، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الخميس، إن الإصابات الجديدة تضمنت 250 طفلًا و288 عاملًا في مجال الرعاية الصحية.

وأوضح أنه تم احتجاز 730 مصابا في المستشفى لتلقي العلاج، في حين توفي 64 شخصًا، لتصل حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 4 آلاف و193 وفاة، بينما تماثل ألفين و38 شخصًا للشفاء ليبلغ إجمالي المتعافين 94 ألفًا و398 متعافيًا.