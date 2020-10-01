مسافرون تشيد بقرارات استمرار الإعفاءات الحكومية على السياحة حتى نهاية العام

أشاد الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري السياحة بمرسى علم وجنوب سيناء بقرارات مجلس الوزراء اليوم المتعلقة باستمرار الاعفاءات من المستحقات الحكومية على قطاع السياحة حتى 31 ديسمبر القادم.
وقال الدكتور عاطف عبد اللطيف في تصريحات صحفية أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقف بجوار قطاع السياحة وتسانده في ازمته الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا عالميا والتوقف شبه التام للقطاع.
وأكد د. عاطف عبد اللطيف ان قطاع السياحة لم يتحرك بشكل ايجابي حتى الان نتيجة الى استمرار ازمة كورونا ولذلك لا يستطيع الوفاء بالالتزامات الموجودة عليه ولهذا اتخذت الحكومة بتوجيهات من الرئيس السيسي حزمة التيسيرات الجديدة الخاصة بقطاع السياحة خاصة انها لديها قناعة بأهمية السياحة وما تحققه في حالة استقرارها من موارد للدول ودخل كبير من العملة الصعبة وتوفير فرص عمل وتحريك العديد من النشاطات الصناعية والزراعية والتجارية.
وأكد رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر على أهمية استمرار الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان حتى 30 إبريل 2021مما يشجع على زيارة هذه المدن وتنشيط حركة السياحة إليها وكذلك تجديد الموافقة على تأجيل سداد المستحقات على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية مقابل استهلاك الكهرباء والغاز والمياه حتى 31 ديسمبر 2020، وتأجيل سداد الرسوم الحكومية أو مقابل الخدمات ورسوم الانتفاع المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية حتى 31 ديسمبر 2020، وإرجاء سداد كافة المديونيات المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية عن فترات ما قبل بداية أزمة جائحة كورونا ليبدأ السداد مجدولاً على فترة مناسبة اعتباراً من يناير 2021.
وناشد د.عاطف عبد اللطيف بضرورة تفعيل مبادرات البنك المركزي لدعم وتمويل السياحة من خلال تبسيط الإجراءات البنكية في الحصول على هذه القروض سواء الخاصة بالاحلال والتجديد أو توفير رواتب الموظفين والعمالة السياحية لأن البنوك مازالت تتعامل مع قطاع السياحة كما لو انه في حالته الطبيعية ولا يواجه ازمات وتطلب شروطا تعجيزية للحصول على تمويل.
ونوه رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر الى ان برنامج تحفيز الطيران الذي أقره مجلس الوزراء لابد من توظيفه في الاتجاه الصحيح بحيث يتم تنفيذه في الاسواق العاملة والمستهدف جذب سياحة منها لمصر في أسرع وقت مع الابتعاد عن الدول التي تواجه فيروس كورونا بشراسة ولا تخرج منها سياحة حاليا.
وأشار د. عاطف عبد اللطيف إلى أن قطاع السياحة يمرض ولكنه لا يموت وسيستعيد عافيته في اسرع وقت بمجرد انتهاء أزمة كورونا وسيحقق طفرات هائلة لما تتمتع به مصر من إمكانيات سياحية كبيرة وتنوع في منتجاتها السياحية ما بين الشاطئية والرياضية والاثرية والعلاجية والسفاري والاستشفائية والبيئية.