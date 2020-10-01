مسافرون تشيد بقرارات استمرار الإعفاءات الحكومية على السياحة حتى نهاية العام

أشاد الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري السياحة بمرسى علم وجنوب سيناء بقرارات مجلس الوزراء اليوم المتعلقة باستمرار الاعفاءات من المستحقات الحكومية على قطاع السياحة حتى 31 ديسمبر القادم.

وقال الدكتور عاطف عبد اللطيف في تصريحات صحفية أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقف بجوار قطاع السياحة وتسانده في ازمته الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا عالميا والتوقف شبه التام للقطاع.

وأكد د. عاطف عبد اللطيف ان قطاع السياحة لم يتحرك بشكل ايجابي حتى الان نتيجة الى استمرار ازمة كورونا ولذلك لا يستطيع الوفاء بالالتزامات الموجودة عليه ولهذا اتخذت الحكومة بتوجيهات من الرئيس السيسي حزمة التيسيرات الجديدة الخاصة بقطاع السياحة خاصة انها لديها قناعة بأهمية السياحة وما تحققه في حالة استقرارها من موارد للدول ودخل كبير من العملة الصعبة وتوفير فرص عمل وتحريك العديد من النشاطات الصناعية والزراعية والتجارية.

وأكد رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر على أهمية استمرار الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان حتى 30 إبريل 2021مما يشجع على زيارة هذه المدن وتنشيط حركة السياحة إليها وكذلك تجديد الموافقة على تأجيل سداد المستحقات على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية مقابل استهلاك الكهرباء والغاز والمياه حتى 31 ديسمبر 2020، وتأجيل سداد الرسوم الحكومية أو مقابل الخدمات ورسوم الانتفاع المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية حتى 31 ديسمبر 2020، وإرجاء سداد كافة المديونيات المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية عن فترات ما قبل بداية أزمة جائحة كورونا ليبدأ السداد مجدولاً على فترة مناسبة اعتباراً من يناير 2021.

وناشد د.عاطف عبد اللطيف بضرورة تفعيل مبادرات البنك المركزي لدعم وتمويل السياحة من خلال تبسيط الإجراءات البنكية في الحصول على هذه القروض سواء الخاصة بالاحلال والتجديد أو توفير رواتب الموظفين والعمالة السياحية لأن البنوك مازالت تتعامل مع قطاع السياحة كما لو انه في حالته الطبيعية ولا يواجه ازمات وتطلب شروطا تعجيزية للحصول على تمويل.

ونوه رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر الى ان برنامج تحفيز الطيران الذي أقره مجلس الوزراء لابد من توظيفه في الاتجاه الصحيح بحيث يتم تنفيذه في الاسواق العاملة والمستهدف جذب سياحة منها لمصر في أسرع وقت مع الابتعاد عن الدول التي تواجه فيروس كورونا بشراسة ولا تخرج منها سياحة حاليا.

وأشار د. عاطف عبد اللطيف إلى أن قطاع السياحة يمرض ولكنه لا يموت وسيستعيد عافيته في اسرع وقت بمجرد انتهاء أزمة كورونا وسيحقق طفرات هائلة لما تتمتع به مصر من إمكانيات سياحية كبيرة وتنوع في منتجاتها السياحية ما بين الشاطئية والرياضية والاثرية والعلاجية والسفاري والاستشفائية والبيئية.