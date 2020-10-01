برنامج تدريبي لرفع كفاءة العاملين بمحافظة كفر الشيخ

نظمت إدارة التدريب الإداري بديوان عام محافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع وحدة حقوق الإنسان، برنامجًا تدريبيًا بعنوان "أساسيات حقوق الإنسان لصالح الكوادر الحكومية"، بالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، لرفع كفاءة العاملين بالوحدات التابعة لها، تحت إشراف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي نائب المحافظ، بدعم دور وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة.

جاء تنظيم البرنامج التدريبي بإشراف كريم السماحي، مدير التدريب الإداري بديوان عام محافظة كفر الشيخ، ووسام وهدان، مدير وحدة حقوق الإنسان بديوان عام محافظة كفر الشيخ، بمشاركة 15 من ممثلي الوحدة بمجالس ومدن المحافظة، واستمر البرنامج 3 أيام، حاضر فيه نخبة من الكوادر المتخصصة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وقال اللواء جمال نور الدين، إنه يشيد بالبرنامج التدريبي، لرفع كفاءة العاملين بمجالس المدن وبديوان عام المحافظة، مؤكداً أن البرنامج تناول توثيق معارف المتدربين حول المفاهيم والمصطلحات الأساسي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات المنظمة لها، بالإضافة إلى التعريف بحقوق الإنسان في الدستور المصري وأهداف مصر في التنمية المستدامة في ضوء رؤية 2030.

كما أشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها المسئولون وأعضاء إدارة التدريب الإداري بالديوان العام، ووحدة حقوق الإنسان وفروعها بالمجالس والمدن، في دعم خدمات المواطنين وتذليل العقبات أمامهم عند تلقي خدماتهم داخل أي ديوان حكومي.

وأوضح عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، أنه تم عرض آليات المجلس القومي لحقوق الإنسان في معالجة الشكاوى، وكيفية تقديم الشكاوى من خلال الحضور الشخصي والبريد أو الفاكس والبريد الإلكتروني والاتصال الهاتفي، وأنه يجب توافر المعلومات في الشكوى مثل الاسم والسن والعنوان وموضوع الشكوى، وأنه تم عرض اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والمساواة في الدستور والقانون والسعي لتطور المرأة وتقدمها وفرض حماية قانونية لحقوق المرأة.

ومن ناحيته، أكد كريم السماحي، مدير التدريب الإداري بديوان عام محافظة كفر الشيخ، أن البرنامج يأتي في إطار تفعيل مشاركة المحافظة في أجندات التدريب بالوزارات والجهات الحكومية المختلفة؛ للاستفادة من المتخصصين في كافة المجالات من الكوادر المتخصصة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.

بدورها، قالت وسام وهدان، مدير وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام، إن التدريب يسهم بشكل كبير في تسليط الضوء على آليات عمل الوحدة والوحدات الفرعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، بما ينعكس على أداء ممثلي الوحدة بمراكز ومدن المحافظة، من خلال دعمهم في أداء دورهم المنوط بفاعلية وكفاءة.