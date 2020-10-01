الجامعة العربية تؤكد ضرورة إيلاء اهتمام خاص بكبار السن في ظل كورونا

أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، أن الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن العام الحالي له خصوصية كبيرة في ضوء الإجراءات الاحترازية التي فرضتها دول العالم، بما فيها الدول العربية لاحتواء جائحة (كورونا) المستجد (كوفيد- 19).

وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية، إن مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، أكد في بيانه الصادر بتاريخ 28 يونيو الماضي، خلال اجتماع دورته الاستثنائية حول التداعيات الاجتماعية والإنسانية لوباء (كوفيد- 19) على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بفئة كبار السن، وإعطائهم أولوية متقدمة في الوصول إلى المعلومات الصحيحة ومدهم بكافة الأدوات التي تقيهم في ظل هذا الفيروس الخطير.

جاء ذلك في بيان أصدرته الجامعة العربية اليوم الخميس، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن والذي يوافق الأول من أكتوبر من كل عام حيث يحتفل العالم بأحد أهم فئات المجتمع "كبار السن"، وذلك بناءً على إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 14 ديسمبر 1990.

وأضافت أن القطاع الاجتماعي بالأمانة العامة للجامعة العربية يقوم بتحديث الاستراتيجية العربية لكبار السن التي أقرتها القمة العربية في تونس (مارس 2019)، لتتماشى مع ضمان حياة صحية وكريمة لفئة كبار السن خلال فترات الأمراض والأوبئة.

وأعربت أبوغزالة عن أملها في انتهاء جائحة "كوفيد -19"، مؤكدة على مواصلة جامعة الدول العربية جهودها لاحتواء هذه الجائحة وتداعياتها الاجتماعية والإنسانية في الدول العربية ودول العالم.