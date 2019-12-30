محافظ الإسكندرية: حلول عاجلة لمشكلة ارتفاع منسوب مياه وادي مريوط

ناقش محافظ الإسكندرية محمد الشريف، خلال اجتماعه اليوم الخميس، باللجنة المشكلة لدراسة مشكلة ارتفاع منسوب مياه وادي مريوط، الحلول العاجلة والأجلة والمقترحات التي انتهت إليها اللجنة بعد دراسة المشكلة بكل جوانبها على أرض الواقع.

وخلال الاجتماع؛ قدم الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري الأسبق، عرضا فنيا عن معاينة مشكلة ارتفاع منسوب مياه وادي مريوط.

حيث وجه المحافظ بالبدء الفوري بمخاطبة الجهات المسئولة والتنسيق مع هيئة الطرق والكباري وهيئة الثروة السمكية ووزارة الموارد المائية والري وجميع الجهات المعنية بشأن تنفيذ الحلول العاجلة المقترحة.

جدير بالذكر أن المحافظ عقد اجتماعا منذ شهر لدراسة مشكلة ارتفاع منسوب مياه بوادي مريوط، في إطار الاستعدادات المسبقة لاستقبال موسم الأمطار .. ووجه خلاله بتشكيل لجنة لوضع دراسة شاملة حول الوضع بوادي المريوط بما يضمن الحفاظ على منسوب المياه لحماية المناطق المحيطة من أي احتمالية للغرق ووضع حل جذري ونهائي لتلك المشكلة.

حضر الاجتماع كل من محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، ومسئولو الجهات المعنية من الصرف والري بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، والثروة السمكية وهيئة الطرق، وجميع الجهات المعنية.