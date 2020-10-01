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سوريا تسجل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا

هديل هلال
نشر في: الخميس 1 أكتوبر 2020 - 9:03 م | آخر تحديث: الخميس 1 أكتوبر 2020 - 9:03 م

أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4247 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السورية «سانا»، أشارت «الصحة السورية»، مساء الخميس، إلى تسجيل حالتي وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 202.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 14 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي من تماثلوا الشفاء من «كوفيد - 19» إلى 1117.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 34 مليون إصابة.

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