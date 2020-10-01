روسيا ترفض تحميل نافالني الرئيس بوتين مسؤولية تسميمه

رفض الكرملين اتهامات المعارض الروسي أليكسي نافالني، التي حمل فيها الرئيس فلاديمير بوتين مسؤولية تسميمه.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الرسمية "تاس": "نعتقد أن مثل هذه الاتهامات ضد الرئيس الروسي لا أساس لها على الإطلاق وغير مقبولة".

واتهم بيسكوف نافالني بالعمل مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي أي ايه). وقال: "يمكنني أن أقول على وجه التحديد، يعمل معه متخصصون من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية... وهذه ليست المرة الأولى، التي يعطونه فيها تعليمات".

وفي وقت سابق اليوم، قال نافالني الذي نُقل جوا إلى برلين لتلقي العلاج عقب حادث تسممه في 20 أغسطس، لمجلة "شبيجل" الألمانية الأسبوعية: "أقول إن بوتين كان وراء الهجوم، وليس لدي تصورات أخرى لما حدث".