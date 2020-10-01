الفلبين: تسجيل 2415 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يتجاوز 314 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الخميس، تسجيل 2415 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 314 ألفًا و79 إصابة.

وأوضحت الوزارة -حسبما نقلت صحيفة (فلبين ستار)- أن 771 شخصًا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين في البلاد إلى 254 ألفًا و223 متعافيًا، في حين تم تسجيل 59 وفاة، لتبلغ حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 5 آلاف و562 وفاة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تسجيل غالبية الإصابات الجديدة بكورونا في مدينة مترو مانيلا، التي تعد بؤرة تفشي فيروس كورونا، تليها كافيت ولاجونا وإقليم نيجروس أوكسيدِنتال.