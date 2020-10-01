 الفلبين: تسجيل 2415 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يتجاوز 314 ألف حالة - بوابة الشروق
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الفلبين: تسجيل 2415 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يتجاوز 314 ألف حالة

مانيلا - أ ش أ:
نشر في: الخميس 1 أكتوبر 2020 - 2:31 م | آخر تحديث: الخميس 1 أكتوبر 2020 - 2:31 م

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الخميس، تسجيل 2415 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 314 ألفًا و79 إصابة.

وأوضحت الوزارة -حسبما نقلت صحيفة (فلبين ستار)- أن 771 شخصًا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين في البلاد إلى 254 ألفًا و223 متعافيًا، في حين تم تسجيل 59 وفاة، لتبلغ حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 5 آلاف و562 وفاة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تسجيل غالبية الإصابات الجديدة بكورونا في مدينة مترو مانيلا، التي تعد بؤرة تفشي فيروس كورونا، تليها كافيت ولاجونا وإقليم نيجروس أوكسيدِنتال.

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