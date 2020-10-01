دبلوماسي روسي يستبعد اهتمام الاتحاد الأوروبي بزعزعة الاستقرار الكامل في بيلاروسيا

استبعد مبعوث روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيزوف، اليوم الخميس، أن يكون التكتل الأوروبي مهتمًا بتصاعد الأوضاع في بيلاروسيا لتصل إلى فوضى كاملة.



وقال تشيزوف - عندما سُئل عما إذا كان الاتحاد يحاول تأجيج الوضع في بيلاروسيا، في تصريحاته الخاصة لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- "من جانب ما، هم (البيلاروس) قاموا بذلك بالفعل، لكن من ناحية أخرى، من غير الممكن أن تلبي زعزعة الاستقرار الكامل مصالحهم".



وأعرب عن ثقته في إتمام مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي بين روسيا وألمانيا أو ما يُعرف بـ (تيار الشمال2).



يُذكر أن بيلاروسيا شهدت اضطرابات سياسية واجتماعية فور الإعلان عن فوز الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بولاية رئاسية سادسة، إذ رفض الاتحاد الأوروبي نتائج الانتخابات.