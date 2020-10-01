تباينت أسعار صرف العملات في البنوك المصرية، في نهاية تعاملات اليوم الخميس، حيث استقر متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري عند 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، بينما ارتفع سعر اليورو ليسجل نحو 18.47 جنيه للشراء و18.59 جنيه للبيع، كما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني ليسجل 20.36 جنيه للشراء 20.49جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية استقر الريال السعودي عند 4.18 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، وارتفع الدينار الكويتي ليسجل نحو51.51 جنيه للشراء 51.66 جنيه للبيع.

وتباينت أسعار العملات في البنك الأهلي، حيث استقر صرف الدولار أمام الجنيه عند 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، بينما سجل اليورو 18.39جنيه للشراء، و 18.59جنيه للبيع، وارتفع الجنيه لإسترليني ليسجل 20.12 جنيه للشراء، و 20.50 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر الريال السعودي عند 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، واستقر الدينار الكويتي عند 48.85 جنيه للشراء و51.59 جنيه للبيع.

ووفقًا لآخر تحديثات بنك مصر، استقر سعر صرف الدولار عند 15.70جنيه للشراء و15.80جنيه للبيع، واستقر اليوروعند 18.39 جنيه للشراء و18.57 جنيه للبيع، واستقر الجنيه الإسترليني عند 20.27 جنيه للشراء، و20.45 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودى ليسجل 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 48.85 جنيه للشراء، و51.59 جنيه للبيع