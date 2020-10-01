البنك الدولي يمول تحديث نظم الإشارات خط قطارات القاهرة-الجيزة-بني سويف

عقد وزير النقل كامل الوزير، اجتماعاً مع مسئولى البنك الدولى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة اللمسات النهائية لاتفاق التعاون بين وزارة النقل والبنك الدولي بخصوص تمويل مشروع تحديث نظم الإشارات لخط القاهرة/ الجيزة/ بني سويف للسكك الحديدية بطول ١٢٥ كيلومترا وكذلك متابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في مجال تحديث نظم الإشارات.

وأكد الوزير، أهمية التعاون مع البنك الدولي في مختلف قطاعات النقل وعلى رأسها قطاع السكة الحديد الذي وضع خطة لتطويره وتحقيق طفرة كبيرة به منذ اليوم الأول لتولي حقيبة وزارة النقل، مشيرا إلى أهمية التعاون المشترك في مجال نظم الإشارات نظرا لما تحققه من زيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية، مشيداً بالدور الكبير للبنك الدولي في دعم المشروعات الخدمية في مصر باعتباره أحد أهم البنوك العالمية التي تساعد الدول في تحقيق التنمية الشاملة.

واتفق الجانبان على تمويل البنك للمشروع، حيث أكد الوزير أهمية هذا التعاون ليتكامل مع المشروعات الأخرى التي يتم تنفيذها لتحديث نظم الإشارات على خط الاسكندرية/ القاهرة /السد العالي والذي يعتبر أهم خطوط السكك الحديدية في مصر نظرا لربطه معظم محافظات الجمهورية وكثافة الركاب عليه.

كما استعرض الوزير، موقف المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها التي يقوم البنك بتمويلها، حيث يساهم البنك في تمويل تطوير كهربة نظم الإشارات بخطوط بني سويف/ أسيوط، وأسيوط/ نجع حمادي، والقاهرة/ الإسكندرية، حيث أشار الوزير إلى أن هذه المشروعات تشهد حاليا تقدماً كبيراً في معدلات التنفيذ وأنه مع توقيع عقد التمويل لمشروع القاهرة/ الجيزة /بني سويف سوف تعمل جميع هذه المشروعات على التوازي .

وأكد مسئولو البنك الدولي أهمية التعاون مع وزارة النقل في هذه المشروعات التي تخدم المواطنين وتزيد من معدلات السلامة والأمان وأنه سيتم الإسراع خلال الفترة المقبلة لإنهاء كافة الاجراءات الخاصة بتوقيع عقد تمويل المشروع الجديد ليكون استكمالا للتعاون المثمر مع وزارة النقل المصرية في مجال السكك الحديدية.