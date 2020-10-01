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شبهات بالتطرف تحوم حول موظفين استخباراتيين بولاية ألمانية

دوسلدورف (ألمانيا) - د ب أ:
نشر في: الخميس 1 أكتوبر 2020 - 9:06 ص | آخر تحديث: الخميس 1 أكتوبر 2020 - 9:06 ص

ذكر تقرير إعلامي، اليوم الخميس، أن هناك شبهات بتورط موظفين بالاستخبارات الداخلية في ولاية شمال الراين فيستفاليا، في أنشطة متطرفة عبر الإنترنت.

وقالت وزارة الداخلية في الولاية إن ثلاثا من 4 حالات مشتبه بها بين صفوفها، عملت مع فريق مراقبة استخباراتي، حسبما ذكرت صحيفة "راينيشه بوست".

وفي رد على سؤال بشأن ما إذا كان الموظفون المشتبه بهم قد شاركوا أيضا في رصد متطرفين يمينيين، قالت الصحيفة "نعم لقد تضمن الأمر متطرفين يمينيين".

وقالت الوزارة للصحيفة: "تم حل الفريق الاستخباراتي المعني وتم إجراء تغيير في القيادة".

وتم الإبلاغ عن هؤلاء الأشخاص في الشبكات الاجتماعية ومحادثات الدردشة لإرسال مقاطع فيديو "ذات دلالات معادية للإسلام أو كراهية الأجانب".

وقالت متحدثة باسم وزارة داخلية الولاية إن الوزارة اتخذت إجراء تأديبيا فور إخطارها بالأمر.


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