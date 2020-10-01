نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان: تفاوضنا في جوبا كأخوة وليس أعداء

قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان رئيس وفد الحكومة لمفاوضات السلام في جوبا، الفريق أول محمد حمدان دقلو، إن المفاوضات نجحت لأن بدايتها كانت "موفقة"، حيث بدأنا التفاوض كأخوة وليس أعداء.

وأعرب دقلو، في تصريح لدى وصوله جوبا للمشاركة في حفل توقيع اتفاق السلام بعد غد، عن شكره وتقديره لدولة جنوب السودان حكومة وشعباً لوقفتها التاريخية، ودعمها لتحقيق السلام في السودان رغم الظروف الصعبة التي تمر بها.

وحيا جهود ومثابرة أطراف التفاوض وكل من أسهم في تحقيق السلام، مشيراً إلى أن مراسم التوقيع النهائي لاتفاق السلام ستحظى بحضور دولي وإقليمي.

من جهته، أعلن المستشار توت قلواك مستشار الشؤون الأمنية لرئيس دولة جنوب السودان، عن دخول السودانيين إلى دولة جنوب السودان بدون تأشيرة.

وقال قلواك، في تصريح في مطار جوبا، "حان الوقت لتعيش الخرطوم وجوبا في سلام واستقرار"، مشيدا بجهود الوفد الحكومي ورؤساء الحركات المسلحة في اتخاذ قرارات شجاعة من أجل الوصول إلى اتفاق سلام شامل يحقق الأمن والاستقرار في السودان.