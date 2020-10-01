وزير التعليم: لما نضيع وقتنا في مصاريف الباص يبقى صعب

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة إدارة المدارس الخاصة، مشيرًا إلى أنها تعمل في الوقت ذاته على إعادة هيكلة لتوقعات الناس عن دور الوزارة.

وأضاف شوقي، خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الأربعاء، أن المدارس الخاصة خدمة تخضع لمجموعة من الشروط، موضحًا أن وزارة التربية والتعليم لا علاقة لها ببعض العمليات التعاقدية كمصاريف الباص.

ولفت إلى أن الجهات المختصة كحماية المستهلك أو المحكمة الاقتصادية هي التي يجب أن يتوجه لها المواطن لبحث هذا الأمر، متابعًا: «لما نضيع وقتنا في مصاريف الباص يبقى صعب، ولا نريد الحديث في هذا الموضوع كثيرًا».

وأشار وزير التربية والتعليم إلى إحداث نوع من التغيير الداخلي لمنظومة المدارس الخاصة، قائلًا إن التغيير يحدد الإدارة التي يتوجه إليها المواطن الملتحق بالمنظومة.