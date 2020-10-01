آرسنال يبحث عن الثأر أمام ليفربول

يتأهب ليفربول لمهمة صعبة بشكل كبير حيث يواجه أرسنال للمرة الثانية على التوالي خلال هذا الأسبوع، بعدما تمكن من الفوز عليه في الدوري الإنجليزي الممتاز بثلاثة أهداف لهدف، قبل أن يلتقيه مُجددًا مساء اليوم الخميس في كأس رابطة المحترفين.

ويستضيف ليفربول أرسنال على ملعب أنفيلد رود وهو نفس مكان اللقاء الماضي في دور الستة عشر من كأس رابطة المحترفين والذي انطلقت منافساته أول أمس الثلاثاء بفوز توتنهام على تشيلسي بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق في الوقت الأصلي.

والتقى ليفربول مع أرسنال مرتين سابقتين خلال العام الجاري، وكانت الأولى على ملعب "الإمارات" معقل فريق أرسنال، وفاز أصحاب الأرض 2 / 1 ضمن منافسات الموسم الماضي من الدوري الممتاز، وذلك في 15 يوليو الماضي، بينما أقيمت المواجهة الثانية على ملعب ويمبلي في 29 أغسطس، وتغلب الجانرز بخمسة أهداف مقابل أربعة في ركلات الترجيح إثر تعادلهما 1 / 1 في المواجهة التي جمعت بينهما في مباراة درع الاتحاد الإنجليزي.

وكانت الهزيمة أمام أرسنال في يوليو الماضي هي الثالثة لليفربول خلال موسمه الرائع الذي شهد تتويجه بلقب الدوري الممتاز للمرة الأولى خلال 30 عاما، بينما كانت هزيمة الجانرز الماضية هي الأولى له هذا الموسم بعد بداية ناجحة في أول مباراتين بالدوري الإنجليزي.

وأبدى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، إعجابه بعمل ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال وكيفية هيكلة الفريق وإعداده، حيث قال عنه :"هيكلة الفريق تبدو استثنائية بلا شك، يمكنكم رؤية التوازن الجيد بين الجانبين الدفاعي والهجومي، منذ توليه المهمة، قدم عملا هائلا، أقول هذا بصدق".

وأكد المدرب الألماني أحقية فريقه في الفوز باللقاء الماضي، حيث قال :"كنا نستحق بكل تأكيد الانتصار والخروج بالثلاث نقاط، لم نكن محظوظين في الهجمة المرتدة الأولى لـ أرسنال. لا أعرف لماذا البعض يستخرج أخطاء الدفاع من أمور مثل تلك فنحن قدمنا مباراة ممتازة".

من جهته، شدد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال على ضرورة استغلال الفرص أمام ليفربول خاصةً عندنا يلعب في معقله، في تلميح صريح لكم الفرص المُهدرة من ألكسندر لاكازيت أمام الحارس البرازيلي أليسون بيكر.

وقال المدرب البريطاني الشاب :"أنفيلد يعد مكانا صعبا للغاية. ليفربول فريق جيد جدا، وإذا كنت ترغب في الخروج بشيء من مثل تلك المباريات فعليك أن تسجل.. فعندما تأتي لأنفيلد لن تحصل على 10 فرص للتسجيل، ولذلك عندما تحصل على فرصة وجها لوجه مع حارس المرمى، يجب عليك أن تسجل".