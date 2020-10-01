رئيس الوزراء العراقي: المشروع الياباني في مصافي الجنوب بداية لشراكة طويلة

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن المشروع الياباني في مصافي الجنوب بداية لشراكة طويلة مع اليابان.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الخميس - أن الكاظمي التقى وفدًا يابانيًا يمثل مجموعة المشروع الياباني (FCC) في مصافي الجنوب، والذي سيقوم بتحويل المخلفات الفائضة في الصناعات النفطية إلى منتجات عالية القيمة.

ووصف الكاظمي المشروع بأنه بداية لشراكة طويلة مع اليابان، ونموذج للتعاون الاقتصادي المثمر الذي سيسهم في تدعيم القطاع النفطي العراقي، ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لشركة مصافي الجنوب عبر تحويل مخلفات الإنتاج الفائضة المتمثلة بالنفط الأسود إلى منتجات عالية القيمة، مثل: البنزين عالي الأوكتان، والكيروسين والنفثا المختلطة وزيت الوقود بمواصفات عالمية.

ويشمل المشروع وحدة التكسير بالعامل المساعد في البصرة قرب مصفى الشعيبة، وهي من المشروعات ذات التكنولوجيا المتطورة، والتي تدخل العراق لأوّل مرة، وستعمل على تحويل مادة النفط الأسود التي تشكل 40-50%من النفط الخام إلى منتجات خفيفة عالية القيمة.

وسيكون المشروع بطاقة 55 ألف برميل في اليوم، وسيشتمل على إنتاج الغاز السائل بطاقة 1000 طن يوميًا، وإنتاج مادة البانزين بحدود 4200 متر مكعب يوميًا، وإنتاج مادة زيت الغاز المهدرج بطاقة 1200 متر مكعب يوميًا، وسيوفر إنتاج زيت الوقود لمحطات الكهرباء، كما ستعمل هذه المشروعات - التي تعتمد المواصفات الأوروبية الصديقة للبيئة (يورو5) - على توفير الآلاف من فرص العمل الجديدة.