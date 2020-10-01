الأمم المتحدة تحتفل بمرور 30 عاما على إطلاق اليوم العالمي لرعاية المسنين

يحيي العالم اليوم الخميس الذكرى الثلاثين لليوم الدولي للمُسنين، حيث كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت في قرارها 106/45 في ديسمبر 1990، اعتبار يوم الأول من أكتوبر بوصفه اليوم الدولي للمسنين، وجاء هذا الإعلان لاحقًا على مبادرة خطة العمل الدولية لرعاية كبار السن التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 51/37 في ديسمبر 1982.

وفي عام 1991، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب قرارها 91/ 46، مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن، وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أنه مع حلول عام 2050 سيكون 16% من عدد سكان العالم أكبر من سن 65 سنة، أي بزيادة 7% عن عام 2019، أما في أوروبا وأمريكا الشمالية فمن المتوقع أن يكون ربع سكانها ممن هم فوق سن 65 سنة.

تجدر الإشارة إلى أن تركيبة سكان العالم كانت قد تغيرت بشكل كبير في العقود الأخيرة بسبب تقدم نظم الرعاية الصحية فبين عامي 1950 و2010، ارتفع متوسط العمر المتوقع في جميع أنحاء العالم من 46 إلى 68 عامًا.