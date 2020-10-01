 محكمة أمريكية تقضي بصرف 800 مليون دولار تعويضا لضحايا مجزرة لاس فيجاس - بوابة الشروق
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محكمة أمريكية تقضي بصرف 800 مليون دولار تعويضا لضحايا مجزرة لاس فيجاس

واشنطن - أ ش أ:
نشر في: الخميس 1 أكتوبر 2020 - 12:39 م | آخر تحديث: الخميس 1 أكتوبر 2020 - 12:39 م

صادقت محكمة في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، على اتفاق أبرمته مجموعة "إم جي إم" للفنادق والكازينوهات مع أقارب الضحايا والناجين من عملية إطلاق النار التي وقعت في المدينة وراح ضحيتها 58 قتيلا.

 

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، الخميس، أن أكثر من ألفي شخص رفعوا دعوى قضائية ضد الشركة يطالبونها فيها بتعويضهم ماديا عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب الهجوم المسلح الذي استهدف يومها حفلا موسيقيا، واستند المدعون في مطالبتهم هذه إلى واقع أن مطلق النار، ستيفن بادوك (64 عاما)، ارتكب مجزرته من نافذة غرفته في فندق "ماندالاي باي" التابع للمجموعة الفندقية.

 

وبادوك الذي انتحر بعد ارتكابه المجزرة مما حال دون معرفة الدوافع الحقيقية لفعلته، أطلق النار على ضحاياه من جناح في الفندق يقع في الطابق 23.

 

واستهدف المسلح يومها جمهورا كان يشارك في حفل موسيقي ريفي في مكان كبير بجوار الفندق، وأطلق بادوك يومها أكثر من ألف طلقة نارية أدت إلى مقتل 58 شخصا وإصابة أكثر من 800 آخرين بجروح، في أكثر عملية إطلاق نار دموية في تاريخ الولايات المتحدة.

 


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